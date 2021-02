Votuporanga receberá projeto Articuladores Regionais do Sebrae e FGV

A informação foi confirmada ao prefeito, Jorge Seba, pelo gerente do escritório regional do Sebrae-SP em Votuporanga, Marcos José Amâncio.

Votuporanga e região vão receber o projeto Articuladores Regionais, fruto da parceria entre o Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas. A informação foi confirmada ao prefeito, Jorge Seba, pelo gerente do escritório regional do Sebrae-SP em Votuporanga, Marcos José Amâncio, em reunião na segunda-feira (8), no Paço Municipal.

Também participaram do encontro o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, e representantes da Fundação Getúlio Vargas.

Serão realizados mapeamentos técnicos das regiões, levantadas suas demandas, construídos planos de ação de políticas públicas regionais de forma colaborativa e a implementação de uma rotina de articulação e acompanhamento das ações. Nas próximas semanas, a cidade sediará uma reunião com a presença de prefeitos e lideranças regionais para apresentação do projeto.

O prefeito Jorge Seba destacou a importância deste programa. “É uma ação importante para fortalecer o empreendedorismo na nossa região, levantar os desafios locais e buscar soluções para o desenvolvimento econômico dos municípios”, disse.