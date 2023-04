Votuporanga recebe visita da Secretária de Esportes do Estado 

Coronel Helena dos Santos Reis veio conhecer as ações esportivas realizadas no município.

A secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena dos Santos Reis, esteve em Votuporanga na manhã desta quinta-feira (26.abr) para conhecer as ações esportivas realizadas no município.

Recepcionada pelo prefeito Jorge Seba e pelos secretários municipais de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Marcos Moreno, a Coronel visitou o Ginásio Mário Covas, onde conheceu o projeto de Ballet Municipal e também estrutura onde são oferecidas as aulas de natação para crianças portadoras de TEA (Transtorno do Espectro Autista), projeto que ganhou elogios da Secretária de Estado. A visita também foi acompanhada por vereadores e pelo presidente da Câmara, Daniel David.

O cronograma da visita também passou pelo Parque Aquático Saverio Maranho. Assim como havia se comprometido com o prefeito Jorge Seba, a Secretária veio a Votuporanga conhecer o Centro de Formação de Natação, apresentado a ela pelo prefeito e também pelo deputado estadual, Carlão Pignatari, e pelo coordenador do projeto Xaninho, em reunião realizada no início do mês, na sede da Secretaria de Estado em São Paulo.

Ao final, a Coronel e sua equipe foi recepcionada no Gabinete da Prefeitura pela equipe de governo do prefeito Jorge Seba.