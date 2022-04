Votuporanga recebe unidade do Procon Móvel nesta sexta-feira 

Atendimentos serão oferecidos gratuitamente na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica.

Em mais uma iniciativa de levar atendimento aos consumidores, o Procon de Votuporanga, em parceria com o Procon-SP, oferece, nesta sexta-feira (8.abr), atendimento na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica, por meio da unidade do Procon Móvel, das 9h às 17h.

A iniciativa pretende facilitar o acesso à defesa dos direitos do consumidor a todos os cidadãos, promovendo a acessibilidade. O programa Procon Móvel é oferecido por meio de um microônibus adaptado com toda estrutura para o atendimento.

Na prática, os consumidores podem receber orientação do Programa de Atendimento ao Superendividamento (PAS), além de fazer reclamações e tirar dúvidas. Devido à ação, desta sexta-feira, o atendimento do Procon de Votuporanga será realizado, exclusivamente, junto à unidade do Procon Móvel.