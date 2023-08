Votuporanga recebe unidade do Procon Móvel nesta quarta-feira 

Atendimento será oferecido gratuitamente, das 9h às 17h, na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica.

Como parte das comemorações dos 86 anos do aniversário do município, em mais uma iniciativa de prestação de serviço à população, o Procon de Votuporanga, em parceria com o Procon-SP, irá realizar atendimento gratuito através do Procon Móvel. O serviço móvel ocorre nesta quarta-feira (16.ago), das 9h às 17h, na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica.

A iniciativa pretende facilitar o acesso à defesa dos direitos do consumidor por meio do trabalho de especialistas da Fundação Procon/SP e do Procon de Votuporanga, advogados da 66ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Unifev, Associação Comercial e Prefeitura Municipal.

O programa Procon Móvel é oferecido por meio de um microônibus adaptado com toda estrutura para o atendimento, através de orientações, reclamações e esclarecimento de dúvidas.

“Graças ao ótimo relacionamento e comprometimento que temos com o Procon/SP, mais uma vez trazemos para o município esta unidade móvel. Essa ação de atendimento externa é importante porque promove o contato direto do público aos serviços que estarão sendo oferecidos na praça”, comenta o diretor do Procon local, dr. Leandro Vinicius.

Devido à ação, neste dia, o atendimento da unidade física do Procon de Votuporanga será realizado, exclusivamente, junto à unidade do Procon Móvel.