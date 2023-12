Votuporanga recebe R$ 571 mil para reforma e melhorias no Parque da Cultura

Recurso é do Governo do Estado de São Paulo, conquistado por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga foi contemplada, na última semana, com repasses destinados para reforma e melhorias no Parque da Cultura vindos da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens, por meio MIT (Município de Interesse Turístico).

Na ocasião, para o município foi aprovada a destinação de R$ 571 mil que serão divididos aproximadamente entre reparos no deck que fica sobre a água (R$ 377 mil) e reforma e ampliação dos banheiros (R$ 221 mil). O município vai entrar com contrapartida para compor o valor do repasse. O projeto de melhorias foi submetido a análise e aprovação do Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

A partir de agora, o projeto entrará na fase de licitação para contratação da empresa que executará a obra. “Recebemos esta notícia com muita alegria e gratidão. Nosso Parque da Cultura tem sido palco de grandes eventos e já é um tradicional ponto de encontro para as famílias votuporanguenses e visitantes”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

“Votuporanga é cada vez mais destaque na área cultural e turística do Estado. Aproveito para agradecer também ao deputado Carlão Pignatari, por manter sempre seu olhar voltado para nossa cidade e por sua colaboração, lá em 2017, em contribuir com este processo de concessão do título de Munícipio de Interesse Turístico,” comenta o prefeito Jorge Seba.