Votuporanga recebe R$ 200 mil de emenda do deputado Carlão Pignatari para castração de animais

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo anunciou o repasse nesta sexta-feira.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, destinou emenda de R$ 200 mil para castração de animais em Votuporanga. O anúncio do repasse foi feito na tarde desta sexta-feira (28) junto com o prefeito Jorge Seba.

O recurso conquistado pelo deputado já está na conta do município e, a partir da semana que vem, serão utilizados na castração de cerca de 1.500 animais, entre cães e gatos.

Carlão Pignatari destacou a importância do engajamento da população de Votuporanga na saúde e na adoção de animais. “Fico muito feliz de saber que a saúde animal também é prioridade aqui na nossa cidade. Não só na castração de animais, mas também pela conscientização de nossos moradores para que cuidem dos nossos animas e adotem também”, disse.

“Esse dinheiro já está confirmado para castrar mais de 1.500 animais de Votuporanga. Agora, o município segue com a abertura do processo licitatório para contratar empresa que executará as castrações. Agradecemos o apoio que o deputado Carlão sempre nos oferece em seu trabalho”, disse o prefeito Jorge Seba.

O programa de castração gratuita de animais da Prefeitura de Votuporanga tem por objetivo o controle populacional e, por meio dele, o combate ao abandono e aos maus-tratos. O programa prioriza a castração de fêmeas caninas e felinas, sem deixar de atender também os animais machos. Em 2021, o Centro de Proteção da Vida Animal realizou mais de 1.200 castrações e, no final do ano, outros 1.500 animais foram inscritos e estão sendo castrados.

Atualmente, o Estado de São Paulo possui o programa “Meu Pet”, voltado para construção de unidades dedicadas à defesa e saúde de animais domésticos no interior e litoral paulista.

No ano passado, o governo anunciou a construção de dez centros do programa, sendo que um deles será localizado em Votuporanga e deverá ser entregue ainda no primeiro semestre de 2022. As outras unidades estarão localizadas nos municípios de Araçatuba, com conclusão prevista para a primeira metade do ano, e Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, Registro, Santa Bárbara d’Oeste, Jundiaí e São José do Rio Preto, que serão concluídas até dezembro.