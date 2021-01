Votuporanga recebe primeiras 2.240 doses da CoronaVac e começa a imunizar profissionais da linha de frente

Primeira pessoa a receber a vacina no município foi Dalva Costales de 56 anos, técnica de enfermagem do Pronto Socorro da Santa Casa.

Votuporanga recebeu as primeiras 2.240 doses da vacina contra o Coronavírus nesta quarta-feira (20). Logo após o recebimento dos imunizantes, a Prefeitura realizou um ato simbólico que marcou o início da vacinação na cidade. A primeira pessoa imunizada contra a Covid-19 em Votuporanga foi Dalva Lima Suarez Costales, de 56 anos, técnica de enfermagem do Pronto Socorro da Santa Casa. Ela possui comorbidades (asma e hipertensão), é viúva, mãe de dois filhos e atua há 17 anos no hospital. Dalva também trabalha há 12 anos como auxiliar de enfermagem em Unidade de Saúde da Prefeitura.

O ato simbólico foi realizado no Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa, e contou com a presença do prefeito Jorge Seba que estava acompanhado da presidente do Fundo Social e primeira-dama Rose Seba e do vice-prefeito Cabo Valter; da secretária da Saúde, Ivonete Félix; do vereador Jurandir Benedito da Silva, representando a Câmara; e do provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.

O sentimento foi de alegria para a primeira votuporanguense imunizada contra a Covid-19. “Não doeu. Dói muito mais vermos amigos entubados e entes queridos perdendo suas vidas para essa doença. Todo mundo junto, em nome de Jesus, venceremos essa batalha”, disse a técnica de enfermagem, logo após receber a dose da vacina.

“O momento que tanto esperávamos chegou, hoje é um dia muito especial que conforta nossos corações. É um momento de ansiedade, mas também de esperança. Novos tempos estão chegando. Mas precisamos lembrar que temos que manter nossos cuidados, uso de máscara, distanciamento social e higienização frequente das mãos”, alertou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

“O parlamento está presente também nesse evento com intuito de unir forças junto com os profissionais que estão à frente dessa luta árdua. Sabemos que é um problema mundial e que reflete em todos os setores da sociedade. Dr. Jorge Seba e Cabo Valter sabem da responsabilidade que eles têm nesse momento histórico e estão se dedicando junto com as instituições e os profissionais no combate à Covid-19”, disse o vereador Jurandir Benedito da Silva. Também acompanharam o ato, os vereadores Edinalva Azevedo, Jezebel da Silva, Sueli Friosi, Professor Djalma, Carlim Despachante, Osmair Ferrari; e demais profissionais que representaram a classe médica.

O prefeito Jorge Seba falou da satisfação em participar desse momento histórico e tão importante para a população. “Estamos testemunhando a primeira vacinação contra a Covid, da Dona Dalva, que representa todos os profissionais que estão na linha de frente dessa doença. Quero agradecer à Deus, que nos devolve a esperança para estabelecermos novos planos para o presente e para o futuro, e agradecer a todos os profissionais da saúde que se engajam diariamente em salvar vidas e estão contribuindo da melhor maneira para ajudar a população. Também quero agradecer ao Governo do Estado que nos enviou essas doses da vacina e que as outras doses que vierem tenham o objetivo único de salvar vidas e proteger a população. Com certeza, sairemos muito melhores do que entramos nessa doença. À população, quero dizer que pode confiar no Poder Público. Estaremos sempre nos empenhando para oferecer o melhor para o nosso município”.

Nestes primeiros dias, a vacinação será voltada para os profissionais de saúde que atuam nos hospitais e pontos de atendimento direto a pacientes com Covid. Em seguida, conforme o recebimento de novas doses do Governo do Estado, a Secretaria segue com a vacinação para os demais profissionais da saúde, que totalizam pouco mais de 3 mil pessoas.