Votuporanga recebe nova edição do Palco das Artes nesta sexta-feira 

Projeto itinerante traz oficinas e shows gratuitos para a população; programação, desta vez, inclui música, teatro e dança, com atividades interativas.

Nesta sexta-feira (17.mar), Votuporanga recebe mais uma edição do projeto Palco das Artes – Música Itinerante. Com oficinas culturais a partir das 15 horas e dois shows a partir das 20h, a programação, desta vez, inclui música, teatro e dança, com atividades interativas.

Oficinas

As oficinas terão início às 15h, em dois locais ao mesmo tempo: Ilustre uma Canção, com Márcio Zarsi, na Pinacoteca do Centro de Convenções; e Confecção de Instrumentos Musicais não-convencionais, com Evandro Angelucci, na Casa da Criança. Às 16h, Bárbara Faria oferecerá Musicoterapia para Crianças Autistas, na Casa da Criança; e, às 17h, terá Iniciação à Linguagem Teatral, com Luana de Souza, também na Pinacoteca do Centro de Convenções.

Shows

No período da noite, os espetáculos terão início às 20h, no Centro de Convenções, com Show, “Gentileza é Moleza”, da banda Cria Junto, formada pelo trio Bárbara Faria, Evandro Angelluci e Luana de Souza, todos de Fernandópolis. Respeito, afeto e inclusão são temas abordados neste show que é um mescla das artes da música, teatro e dança com ludicidade e brincadeiras com o intuito de fortalecer o afeto entre as pessoas, com a finalidade de incentivá-las a trazer isso para o seu cotidiano. A intenção é fazer o público rir, se emocionar, se abraçar, interagir entre si e principalmente olhar o próximo como semelhante e levar em seu coração essa memória afetiva para praticar em sua casa e no meio ao qual está inserido.

Às 21h, o cantor Márcio Zarsi, apresenta o show “Siga na Fé”, produzido em meio ao caos do “fique em casa” gerado pela Covid-19. De uma canção por dia, totalizando 28 músicas, numa rotina que tem início com a música tema do álbum e termina com “Acorda, Moleque”. O objetivo do projeto é promover a interação e aperfeiçoamento com profissionais do segmento musical que se completam entre si.

O projeto

O Palco das Artes é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Santa Luíza Agropecuária e Açúcar Santa Izabel e apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, sob coordenação artística de Tati Mucci Produções.