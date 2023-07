Votuporanga recebe espetáculo “Do que são feitas as estrelas?”

Peça convidada para compor o cronograma da Mostra de Teatro Deco D’Antônio, realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo.

O palco do Centro de Convenções receberá nesta quarta-feira (26.jul), com duas apresentações gratuitas, às 15h30 e 19h30, o premiado espetáculo “Do que são feitas as estrelas?” A peça foi convidada para compor a cronograma da Mostra de Teatro Deco D’Antônio, realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, com classificação livre para todas as idades. O Centro de Convenções fica na Av. dos Bancários, 3299, Jardim Alvorada.

O espetáculo é inspirado na história de Cecília Payne. Em 1925, uma mulher com apenas 25 anos descobre a composição das estrelas, ou seja, do que elas são feitas. O que parece uma história de ficção, saída de um livro, nada mais é do que a vida real da astrônoma e cientista Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979), que nasceu na Inglaterra e se tornou conhecida por ter descoberto do que são feitas as estrelas. Esta é a trama do espetáculo infantil Do que são feitas as estrelas?, que seguirá em temporada por diversas cidades do interior do estado de São Paulo, incluindo Votuporanga.

O projeto da temporada foi contemplado no edital ProAC Direto 37/2021, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A turnê prevê apresentações e oficinas em Rio Preto, Votuporanga, Sertãozinho, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Pirassununga.

Sinopse

Em Do que são feitas as estrelas?, a vida de Cecília Payne se transforma em uma aventura intergaláctica onde a Guerreira Ceci, uma menina encafifada com o universo dos porquês, deverá enfrentar intrigas e batalhas, trapaças e chantagens, tempestades e brigas com seres intergalácticos para se tornar uma exploradora cósmica e derrotar a ideia de que mulheres são inferiores. A narrativa acompanha o crescimento de Ceci até se tornar uma das astrônomas mais importantes da história da humanidade.

Idealizado pela atriz Luiza Moreira Salles, que divide a cena com os atores Carolina Fabri e Diego Chilio, o espetáculo mescla uma história real com uma aventura espacial para contar de forma lúdica a importância da curiosidade, além de enfrentar, com poesia, a ideia antiga de que “tem coisa que não é para menina” incentivando garotas (e também garotos) a serem quem são (autênticos) e seguirem seus sonhos.