Votuporanga recebe Caravana TV TEM nesta sexta-feira 

Evento faz parte das comemorações de 20 anos da emissora.

Votuporanga recebe a Caravana TV TEM nesta sexta-feira (31.mar). O evento faz parte do calendário de comemorações de 20 anos da afiliada que até o momento já passou por 12 cidades e se estende até o dia 6 de maio, data de comemoração do aniversário da emissora. A jornalista e âncora do Tem Notícias 1ª edição, Nilessa Tait, apresentará o telejornal diretamente da Concha Acústica, ao vivo, para toda a região, a partir das 11h45.

A programação estará recheada e fica o convite para que toda a população prestigie. Entre as atrações estarão, apresentação do Coral de Violas “A Voz do Sertão”, Conjunto Sintonia da APAE, Banda Musical Zequinha de Abreu, além de apresentações de algumas das mais de 20 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura, como Balé Municipal, Karatê, Jiu-Jitsu, Capoeira, Powerlifting e Grupo de Alongamento e Iniciação ao Pilates com pessoas da melhor idade.

Outra atração confirmada é a apresentação da oficina de dança do grupo de idosos do Centro de Convivência do Idoso. A Saev Ambiental realizará distribuição de mudas e estará com ponto de coleta para troca de óleo, pela campanha Óleo do Bem.

Os palhaços Salxixa e Florzinha estarão presentes arrancando sorrisos dos convidados. Os personagens heróis da natureza (Tuiuiú Man, Capivara Boy, Ritinha Pintada), também estarão com ação de conscientização sobre assuntos diversos, como inclusão, perigos das redes sociais e abusos, conscientização ambiental e social, entre tantos outros. Eles fazem parte de um projeto de incentivo à leitura implantado nas escolas municipais de Votuporanga.

Os artistas locais estarão com a tradicional Feira do Artesanato; os parceiros ACV, Unifev e Senac também estarão com stands de atendimento à população e a Secretaria da Saúde disponibilizará vacinação contra a Covid-19, com doses adicionais da Pfizer bivalente e doses para quem ainda não iniciou o esquema de imunização.

Caravana 20 anos TV TEM

A Caravana vem realizando toda sexta-feira uma edição do jornal nas cidades que fazem parte da cobertura da TV e agora chegou a vez de Votuporanga. A afiliada da Rede Globo leva informação e entretenimento para 318 municípios do interior paulista, quase metade do estado. Isso quer dizer que quase 10 milhões de pessoas estão ligadas no que passa na tela da TV nas quatro áreas de cobertura: Sorocaba e Jundiaí, Itapetininga e região, Bauru e Marília e São José do Rio Preto e Araçatuba.