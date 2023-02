Votuporanga realiza seminário pelo fim da violência contra a população em situação de rua e em vulnerabilidade social 

Evento reunirá o presidente do Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua de Rio Preto, juiz Evandro Pelarin, e o defensor público Julio Tanone; evento é gratuito e terá entrega de certificados.

Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, convida todos para participar do 1º Seminário “Pelo fim da violência contra a população em situação de rua e em vulnerabilidade social”. O evento é gratuito e será realizado no dia 23 de fevereiro, às 8h, na Câmara Municipal. Haverá entrega de certificados.

O seminário contará com a presença de lideranças envolvidas no Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua de São José do Rio Preto/SP.

O juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, é o atual presidente do Comitê. Ele vai debater o tema “A importância de promover a mediação de conflitos e a pacificação social da população em situação de rua”.

Além disso, também vai compartilhar os serviços de abordagem, acolhimento, refeição e todo trabalho com pessoas em situação de rua do padre Júlio Lancelotti, da paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Paulo. Lancelotti é apontado pelos movimentos sociais como a maior voz em defesa dos direitos dos moradores em situação de rua.

Também ministrará palestra no seminário o defensor público titular da 5ª Defensoria Pública de Rio Preto, Júlio César Tanone. Ele vai discorrer sobre o tema “A tutela jurídica da população em situação de rua”.

O secretário de Direitos Humanos de Votuporanga, Emerson Pereira, explicou que a pasta tem trabalhado arduamente com a rede de atendimento socioassistencial voltada à população em situação de rua. Mais do que oferecer auxílios emergenciais, o intuito é resgatar a cidadania e proporcionar ressocialização.