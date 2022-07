Votuporanga realiza ‘Sabadão da Vacinação’ contra Covid-19 e Gripe 

Quase 23 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema vacinal contra o novo Coronavírus. Doses serão aplicadas em cinco consultórios municipais das 8h às 16h; confira locais.

Mais uma ação de vacinação da Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio da Secretaria da Saúde, será realizada neste sábado (9.jul) entre 8h e 16h em cinco unidades municipais de saúde, além da oportunidade de atualização da carteira de vacina, independente de qual for o tipo que esteja faltando. As doses que estarão disponíveis são para a prevenção da Covid-19, direcionadas a adultos e crianças acima de 5 anos e também contra Influenza (Gripe), para toda as idades acima de 6 meses.

As unidades de saúde que estarão abertas serão: Policlínica “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); “Dr. Gumercindo Hernandes Morales” (São João); “Dr. João Carlos Botelho de Miranda” (Carobeiras); “Dr. Jonas Pires Correa” (Pozzobon); e “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras).

Gripe

Com a ampliação do calendário ao público em geral, desde que a campanha iniciou em 28 de março, até o momento cerca de 25 mil pessoas foram vacinadas no município. Durante a semana, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h.

Covid-19

O esquema vacinal contra o novo Coronavírus é realizado a todas as pessoas com 5 anos ou mais e, até o momento, mais de 247 mil doses foram aplicadas entre primeiras, segundas ou dose única e doses adicionais. Mais de 97% da população de Votuporanga está imunizada com a primeira dose e 95% com a segunda. No entanto, o índice de faltosos é alto nas doses adicionais: quase 23 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema vacinal.

4ª dose para pessoas com 40 anos ou mais

Desde o dia 27 de junho, o calendário de vacinação contra a Covid-19 foi ampliado e pessoas com 40 anos ou mais começaram a receber a quarta dose da vacina no município. Estão aptos a receberem o reforço quem está nesta faixa etária e que já recebeu a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Pessoas com 50 anos ou mais que tenham alto grau de imunossupressão já podem tomar a 5ª dose. E para aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, a recomendação é que sejam vacinados após 30 dias do término do período do isolamento.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787.