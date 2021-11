Votuporanga realiza plantão de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Ação ocorre no Assary Clube de Campo até às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga/SP realiza neste sábado (6) mais um plantão de vacinação contra a Covid-19. Ação ocorre no Assary Clube de Campo até às 16h.

Município tem quase 10 mil pessoas que ‘esqueceram’ de tomar a 2ª dose e completar o esquema vacinal.

Um levantamento aponta que os jovens lideram a lista de atrasados na imunização em Votuporanga, por exemplo, as três principais faixas etárias são compostas por pessoas de 20 a 29 anos, somando 3.153 pessoas. Adolescentes de 12 a 17 anos aparecem logo atrás, com 2.405 pessoas que não completaram a vacinação; já na terceira colocação na lista de atrasados, estão 1.507 pessoas com idade entre 30 e 39 anos, que não finalizaram a imunização conforme orientado pelo Ministério da Saúde.

Segundo dados do vacinômetro municipal, Votuporanga já aplicou 161.025 doses da vacina, sendo 80.688 em primeira dose, 70.941 em segunda dose e outras 9.396 em terceira dose.