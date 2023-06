Votuporanga realiza 1º Encontro Rede Família PcD 

Objetivo é promover sensibilização, capacitação e respeito às pessoas com deficiência e família; evento terá entrega de certificado.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD) realiza no dia 23 de junho o 1º Encontro Rede Família PcD “Porque todos somos deficientes”. O evento será realizado no Parque da Cultura, das 8h às 12h, com entrega de certificado.

O encontro tem objetivo de promover a sensibilização, capacitação e o respeito às pessoas com deficiência e suas famílias, além de apresentar os serviços oferecidos gratuitamente pela Prefeitura às pessoas com deficiência, através de diversas secretarias e entidades socioassistenciais.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, fala sobre a importância da temática do evento. “Mães, pais, irmãos e/ou responsáveis das pessoas com deficiência precisam de ajuda, de um olhar diferenciado do poder público. E poder contar com uma rede de apoio ativa e presente, oferecida pelo Município e as entidades, é fundamental para isso. Vamos divulgar todas as ações para as famílias”, disse.

Palestrantes

Em celebração ao dia 18 de junho, que é lembrado como o Dia Mundial do Orgulho Autista, o 1º Encontro Rede Família PcD traz profissionais altamente gabaritados.

Kelly Colaço Dourado Gorayeb aborda o tema “O acolhimento da pessoa autista em diferentes ambientes e contextos”. Kelly é doutora em Ciências da Saúde, fisioterapeuta, musicaterapeuta e professora universitária.

Para falar sobre “O trabalho realizado com as crianças público-alvo da Educação Especial no AEE em Votuporanga”, Elizabete Moraes, que é pedagoga, supervisora de ensino da rede municipal de Votuporanga e professora especialista em Educação Especial.

Para encerrar o evento, Lidiane Venâncio Soares apresenta o tema “Critérios e fluxo de atendimento”. Lidiane é formada em Serviço Social e atualmente é assistente social no INSS de Votuporanga.

Mais informações sobre o 1º Encontro Rede Família PcD “Porque todos somos deficientes” podem ser obtidas na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo, 3771, centro. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.