Votuporanga realiza 11ª Vigília pelos Mortos de Aids neste domingo

Celebração ecumênica será na Catedral Nossa Senhora Aparecida e aberta a toda população.

Neste domingo (16), a partir das 18h45, a Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), em parceria com a Catedral Nossa Senhora Aparecida, realizará a 11ª Vigília pelos Mortos de Aids. A celebração ecumênica será aberta a toda a população.

Este ano, a Vigília realiza sua 38ª edição desde que surgiu em Nova Iorque no dia 07 de maio de 1983, quando foi organizada por um grupo de mães, parentes e amigos de pessoas que morreram por causa do HIV. O ato sempre ocorre no terceiro domingo do mês de maio. Em Votuporanga será a décima primeira celebração.

Promovida em diversas igrejas, hoje, a Vigília tornou-se um movimento internacional de sensibilização e mobilização da sociedade diante da problemática do HIV e Aids em aproximadamente 115 países. O lema desse ano é “Luzes pela Vida” com o tema “Tantas Vidas não Podem se Perder”, para lembrar das pessoas que faleceram com aids, fortalecer quem atua no cuidado e promover os direitos humanos.

Campanha “Fique Sabendo”

Anualmente o SAE (Serviço de Atendimento Especializado), órgão da Secretaria da Saúde, promove a Campanha “Fique Sabendo” com o objetivo de informar sobre o acesso ao teste e ampliar o número de pessoas que conheçam sua condição sorológica para iniciar procedimentos de prevenção, cuidado e tratamento.

A unidade atende a 17 municípios da região e atualmente registra, em Votuporanga, 329 casos, sendo 31 novos entre maio de 2020 e maio de 2021.

Mais informações e esclarecimentos sobre a testagem rápida de HIV e sífilis, podem ser obtidas no SAE que possui uma equipe multiprofissional de saúde. O endereço é Rua Minas Gerais, 1850, bairro São João, com os telefones (17) 3405-1584, 98181-0791 e 99718-9373. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.