Votuporanga prorroga fase de transição até 06 de agosto

Melhora sucessiva dos índices de saúde e vacinação acelerada permitiram aumentar a capacidade de atendimento presencial para até 80% e funcionamento dos estabelecimentos até à 0h.

Na última sexta-feira (30), o prefeito Jorge Seba (PSDB) publicou em Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Votuporanga decreto que estende a quarentena e as medidas transitórias, de caráter excepcional, instituídas na “Fase de Transição” do Plano São Paulo até o dia 06 de agosto de 2021.

De acordo com o texto, o chefe do Executivo local levou em consideração a manifestação do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 do Município, após reunião realizada na quinta-feira (29).

Em terceiro e último artigo do decreto, Seba revoga em seu inteiro teor a manutenção de uma decisão de 08 de julho, que mantinha em suspenso as aulas presenciais no município.

Na última semana, o Governo de São Paulo anunciou a ampliação da capacidade de público presencial e horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais que passaram a valer neste domingo (1º). Após sucessivas melhoras nos índices de saúde e vacinação acelerada contra a COVID-19, os estabelecimentos podem funcionar entre 6h e 0h, com ocupação presencial de até 80% da capacidade.

O uso obrigatório de máscara em ambientes de acesso público, distanciamento mínimo de um metro e respeito a protocolos de higiene estão mantidos.

O acesso de clientes a shoppings, galerias, lojas de rua, bares e restaurantes deverá ser interrompido às 23h, com atendimento permitido até meia-noite. Todas as atividades econômicas devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP.