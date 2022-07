Votuporanga promove plantão de vacinação contra a Covid-19 e Gripe 

Plantão acontece neste sábado em seis consultórios municipais nas quatro regiões da cidade, das 8h às 16h; haverá também atualização da carteira de vacina.

Como vem ocorrendo a cada 15 dias, neste sábado (23.jul), seis consultórios municipais localizados nas quatro regiões de Votuporanga/SP estarão abertos, das 8h às 16h, para aplicação de doses contra a Covid-19, a pessoas acima de 5 anos, e também Influenza (Gripe), para todas as idades a partir dos 6 meses. Na ocasião, a população também poderá atualizar a carteira de vacina com as demais doses de outros imunizantes que estiverem em atraso.

Os atendimentos serão nos seguintes Consultórios Municipais: na região sul, no “Dr. Ruy Pedroso” (Palmeiras); na região oeste irá ocorrer no “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Junior” (Cecap II); no “Dr. Joel Pereira dos Santos” (Colinas) e “Dr. Martiniano Salgado” (Pró-Povo), ambos na zona norte; e “Dr. Jamilo Elias Zeitune” (Vila Paes) e “Dr. Walter Eleutério Rodrigues” (São Cosme), localizados na região central e leste.

Gripe

Até o momento, o município registra mais de 20 mil pessoas que receberam a dose da vacina, o que representa cerca de 66% do público alvo a ser vacinado. Além da vacinação neste sábado, o atendimento é feito em todas as unidades de saúde durante a semana, das 8h às 16h.

Covid-19

O esquema vacinal contra o Coronavírus é realizado a todas as pessoas com 5 anos ou mais e, atualmente, mais de 250 mil doses foram aplicadas entre primeiras, segundas ou dose única e doses adicionais. Quase 98% da população de Votuporanga está imunizada com a primeira dose e 95% com a segunda.

No entanto, o índice de faltosos é alto nas doses adicionais: cerca de 27 mil pessoas não voltaram para dar continuidade; dados são referentes tanto a quem reside no município quanto a quem se vacinou aqui.

Doses adicionais

Atualmente, em Votuporanga, a quarta dose da vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada nas pessoas com 40 anos ou mais e nos profissionais da Saúde que receberam a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Pessoas com 50 anos ou mais que tenham alto grau de imunossupressão já podem tomar a 5ª dose. E para aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, a recomendação é que sejam vacinados após 30 dias do término do período do isolamento.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405-9787.