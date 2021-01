Votuporanga permanece na fase amarela; Estado endurece quarentena e quatro regiões vão para fase laranja 

Na primeira reclassificação de 2021 novas regras foram anunciadas devido ao aumento de 30% do número de casos de Coronavírus. Próxima atualização do Plano São Paulo deve ocorrer em 5 de fevereiro.

O governo paulista atualizou o Plano São Paulo nesta sexta-feira (8) e as regiões de Marília, Sorocaba, Registro e Presidente Prudente irão para a fase laranja da quarentena.

Antes, todo o estado estava na fase amarela, com exceção de Presidente Prudente, que estava na fase vermelha desde 22 de dezembro.

Dessa forma, três regiões retrocederam e Prudente avançou. A próxima atualização será no dia 5 de fevereiro, contudo permaneceu em aberto o espaço para uma possível reclassificação antes desse prazo.

Apesar da regressão, o governo paulista ampliou as atividades permitidas na fase laranja.

Todos os setores poderão continuar a funcionar durante esse estágio, algo que só era possível, anteriormente, a partir da fase amarela. “Estamos atualizando a gestão do Plano São Paulo de maneira a permitir o funcionamento de todos os estabelecimentos econômicos e todas as atividades também na fase laranja. Esse é um voto de confiança a população, a quem está fazendo seu trabalho, mas que exige enorme responsabilidade”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

De acordo com o secretário de Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, 90% da população paulista está na fase amarela, enquanto 10% estão sob regras mais restritivas. “A fase laranja é a garantia que temos de não promover uma ocupação intensa dos leitos de terapia intensiva de forma abrupta, impedindo a desassistência da nossa população”, disse.

Ainda de acordo com Gorinchteyn, o retrocesso pode ser atribuído a uma minoria que desrespeita as orientações de saúde. “A pandemia recrudesceu por culpa de poucos, que, infelizmente, impactaram as estatísticas, poucos que não respeitaram as normas sanitárias”, disse.

Os critérios para classificação na fase verde e laranja também ficaram mais duros, informou o governo paulista.

Antes, para avançar para a fase verde, a região precisava alcançar 40 internações e cinco óbitos a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Agora, são 30 internações e três óbitos a cada 100 mil habitantes.

Para retroceder para a fase laranja, era necessário que a ocupação de leitos de UTI fosse de 75%. Agora, é de 70%.

A região de Votuporanga permanece na fase amarela do plano que define os critérios para abertura de atividades econômicas:

As regras para a fase amarela