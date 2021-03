Votuporanga perde Manoel Anzai para a Covid-19

Faleceu na noite desta quarta-feira (24) por volta das 22h45, aos 86 anos, em Araraquara, cidade onde se encontrava internado o Sr. Manoel Anzai. Ele deixa a esposa Schirley Ferrari Arroyo, os filhos Carlos Anzai, casado com Claudia Arado Anzai e Mauro Anzai, casado com Eliane Tridapali Anzai, além dos netos Arthur, Gustavo, Daniel e Lucas.

Nascido em 4 de outubro de 1934, era proprietário da Casa Anzai, empresa estabelecida em Votuporanga há mais de 70 anos, especializada em ferragens, equipamentos e materiais elétricos e hidráulicos, o senhor Manoel Anzai era uma pessoa muito ativa na comunidade votuporanguense.

Manoel Anzai pertencia ao Rotary Club de Votuporanga havia mais de 60 anos, clube do qual foi presidente e contribuiu para realizar inúmeras campanhas em prol da população, principalmente contra a poliomielite, uma das principais bandeiras do Rotary International.

Foi também presidente do Votuporanga Clube e da Associação Comercial de Votuporanga e teve participação decisiva para a construção do imponente prédio da Associação Comercial na esquina das ruas Pernambuco e Mato Grosso. Era um grande entusiasta do crescimento do comércio votuporanguense.

Participou de várias também de varias diretorias do Sindicato Rural de Votuporanga, sendo também membro do Conselho Fiscal Efetivo.

Anzai era também membro da Irmandade da Santa Casa de Votuporanga, hospital para o qual fez inúmeras doações e intervenções, sempre visando melhorar o atendimento, principalmente da população carente.

Em setembro de 2006, Manoel Anzai recebeu o titulo de Cidadão Votuporanguense, honraria concedida pela Câmara Municipal de Votuporanga com aprovação da maioria dos vereadores.

Manoel Anzai foi mais uma da vitimas da Covid-19. Por falta de leitos de UTI em Votuporanga, ele foi transferido para a Araraquara no início desta semana, mas no final da noite desta quarta-feira não resistiu e faleceu. Pelos protocolos adotados pela Saúde, não haverá velório e nem acompanhamento ao sepultamento.