Votuporanga perde a professora Ciluca Novaes Campos

Faleceu nesta terça-feira (12), às 10h, aos 86 anos, a professora aposentada Maria Aparecida Novaes Campos, a `Dona Ciluca`. Ela, que era viúva do advogado Roberto de Lima Campos deixa os filhos Carlos Francisco Novaes Campos, casado com Maria Alice Guimarães Riva; Luís Fernando Novaes Campos, casado com Vanessa Baldissera e Ana Beatriz Novaes Campos Borzani, casada com Marcelo Lázaro Borzani; além dos netos Thiago Orsi Campos, Raphael Orsi Campos, Lucas Garcia Campos e Bethina Novaes Campos Fabiano.

Natural de Olímpia lecionou em Votuporanga nas escolas Professora Uzenir Coelho Zeitune e Piconzé. Com o marido Roberto Lima Campos pertenceu ao quadro de associados do Rotary Club de Votuporanga.

Seu corpo está sendo velado na tarde desta terça-feira (12) no Velório Municipal e será sepultado logo mais, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.