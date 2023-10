Votuporanga participa dos Jogos Abertos em seis modalidades 

Cerca de 60 atletas do Atletismo, Bocha, Ginástica Rítmica, Natação, Vôlei e Tênis de Mesa irão em busca de medalhas.

Depois de ter conquistado medalhas nos Jogos Regionais, atletas de seis modalidades representarão Votuporanga na 85ª edição dos Jogos Abertos do Interior ‘Horácio Baby Barioni’, que ocorre em São José do Rio Preto até o dia 14 de outubro. Cerca de 60 atletas do Atletismo, Bocha, Ginástica Rítmica, Natação, Vôlei e Tênis de Mesa irão em busca de medalhas.

Os primeiros votuporanguenses a estrearem na competição são os atletas do Tênis de Mesa, que venceram a primeira partida e perderam a segunda, nesta quarta-feira (4), no entanto, seguem na competição. Na quinta (5/10), será a vez do Atletismo e da Ginástica Rítmica; no sábado (7), a Bocha; na segunda-feira (9), o Vôlei Masculino e, na terça-feira (10), a Natação.

A edição de número 85 dos Jogos Abertos irá reunir 192 cidades paulistas e deve envolver mais de 8 mil competidores. Serão 28 modalidades disputadas: atletismo, badminton, basquetebol, basquetebol 3×3, biribol, bocha, boxe, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, kickboxing, malha, natação, supino, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

As provas serão realizadas em 26 locais, entre espaços públicos e parcerias para a utilização de campos, quadras, piscinas com o Colégio São José, Famerp, Instituto Federal, Monte Líbano, Sesc, Sesi, Rio Preto Automóvel Clube e Shopping Cidade Norte.

A competição é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Prefeitura de Rio Preto.