Votuporanga participa do Fórum Regional Cidades Inteligentes 

Programa Conecta Votuporanga foi apresentado durante o evento em Araçatuba, que contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth.

Votuporanga participou, nesta quarta-feira (10.abr), do Fórum Regional “Cidades Inteligentes e Sustentáveis – São Paulo Impulsionando a Transformação dos Municípios” promovido em Araçatuba, que contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth. Com as férias de 7 dias do chefe do Executivo, Jorge Seba (PSD), quem representou o município foi o prefeito em exercício, Cabo Valter (MDB), que estava acompanhado do responsável pela Divisão de Arquivo Público da Prefeitura, Marcelo Damaceno.

Votuporanga e outras cidades convidadas demostraram suas experiências em melhorias no atendimento ao cidadão por parte do serviço público. Marcelo Damaceno apresentou o programa Conecta Votuporanga, implantado no ano passado, e os benefícios que já estão sendo observados com a redução de impressão de papeis e agilidade no atendimento de todos os processos que, agora, podem ser feitos de forma digital. Além do sistema, Marcelo também apresentou o aplicativo Conecta Votuporanga que levou todos os serviços da Prefeitura para a palma da mão dos cidadãos.

O vice-governador, Felício Ramuth, falou sobre as inovações tecnológicas e a importância dos municípios se estruturarem e se transformarem em cidades inteligentes e mais sustentáveis. Ele defendeu os investimentos em melhorias nos serviços públicos, ressaltando os avanços que o governo estadual tem promovido nesse sentido.

O objetivo central do encontro foi impulsionar o desenvolvimento de cidades inteligentes no estado de São Paulo, em parceria com o Governo Estadual, pautado nos pilares de inteligência, sustentabilidade e resiliência. A proposta visa avançar em direção a uma sociedade economicamente mais sustentável, socialmente inclusiva e ambientalmente responsável, por meio da inovação tecnológica e criatividade, inserindo-se na era da transformação digital e com o compromisso de elevar a qualidade de vida da população.