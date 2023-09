Votuporanga participa de Congresso Turístico em Fernandópolis 

Iniciativa é da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” e ocorrerá de 14 a 16 de setembro; Prefeitura será representada pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Nesta semana, de quinta-feira (14.set) até sábado (16), a Prefeitura de Votuporanga, representada pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur), participará da “2ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande”, um importante evento do calendário turístico do Estado de São Paulo que abordará temas relevantes para o desenvolvimento do turismo regional, através de palestras e workshops. O encontro será realizado na cidade de Fernandópolis/SP.

“Iniciativa de encontros como esse valorizam o turismo regional e local, ampliando o que cada município tem a oportunizar em lazer à população e também aos turistas. É uma forma de impulsionar a expansão do setor turístico, o qual vem tendo um crescimento notório e satisfatório nos últimos anos, beneficiando a economia local”. Comenta o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba e também presidente do Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” (Cotimarg).

Municípios Consorciados

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande surgiu da necessidade de agrupar cidades que têm, como atrativo turístico em comum, o Rio Grande. Atualmente conta com a participação de 14 municípios: Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga.

Parque da Cultura

O Parque da Cultura de Votuporanga segue com obra de novo ponto atrativo para o lazer da população: uma tirolesa e pedalinhos de cisnes. A obra teve início nos últimos dias e conta com recursos do Município de Interesse Turístico (MIT) e a conquista também foi compartilhada com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), que teve importante papel na escolha do projeto.

A tirolesa terá uma torre de madeira com três metros de altura e possuirá cabos de aço com extensão de 180 metros, passando por cima do lago até chegar ao lado oposto. Já os pedalinhos de cisne, que serão quatro, ficarão acessíveis por um deck às margens do lago, próximo à torre da tirolesa.