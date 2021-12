Votuporanga participa de Conferência Intermunicipal de Educação

Evento terá participação de 58 municípios do noroeste paulista; realização será de forma híbrida e com transmissão pelo YouTube.

Valorizando a qualidade do ensino da área educacional, a Secretaria da Educação de Votuporanga irá participar da “1ª Conferência Intermunicipal da Educação do ADE Noroeste Paulista” (Conae 2022), que será realizada, no dia 09 de dezembro em dois períodos, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, de modo híbrido e com transmissão no canal do YouTube https://www.youtube.com/c/ADENoroestePaulista .

O fórum, que irá contar de modo presencial com a participação de três membros de cada um dos 58 municípios que fizeram adesão ao Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) e, de modo on-line, com os demais componentes participando em seus respectivos municípios, tem como objetivo avaliar e monitorar os planos da Educação 2015/2025 e contribuir para o desenvolvimento do Novo Plano Nacional da Educação 2024/2034, que norteará os rumos da Política Educacional para os próximos dez anos, após o término do plano vigente.

O Conae terá como tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira” e irá trabalhar três eixos. Eixo 1 – PNE 2024-2034: avaliação das diretrizes e metas; Eixo 2 – Uma escola para o futuro: tecnologia e conectividade a serviço da educação; e Eixo 3 – Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção.

ADE Noroeste Paulista

O Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE), que é coordenado pelo secretário Municipal da Educação Marcelo Batista, é composto por um total de 65 municípios que integram os segmentos da Educação Básica, Profissionalizante e Superior, além de setores que representam movimentos de afirmação da diversidade e dos Conselhos, Fóruns e similares que debatem educação.

Os 58 municípios participantes são Álvares Florence, Américo de Campos, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guaraci, Indiaporã, Jales, José Bonifácio, Lourdes, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Olímpia, Ouroeste, Parisi, Pedranópolis, Poloni, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Clara D’Oeste, Santa Rita D’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Santo Antônio do Aracanguá, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Urânia, Valentim Gentil e Votuporanga.