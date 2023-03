Votuporanga participa da Semana Estadual de Mobilização para Combate às Arboviroses

Iniciativa integra o calendário da Secretaria Estadual de Saúde, com intuito de reforçar a importância de manter os cuidados e prevenção contra estes transmissores.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, realizará, entre os dias 20 e 25 de março, ações preventivas durante a Semana Estadual de Mobilização para Combate às Arboviroses (Dengue, Zika Vírus e Chikungunya). A iniciativa integra o calendário da Secretaria Estadual de Saúde, com intuito de reforçar a importância de manter os cuidados e prevenção contra estes transmissores durante o ano todo, principalmente nestes primeiros meses, em que a incidência de chuvas é maior.

Dados atuais da Vigilância Epidemiológica registram 150 casos de dengue, desde o início do ano até o momento, e outros 381 estão em investigação. Durante toda a semana, profissionais da saúde estarão desenvolvendo palestras em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, abordando sobre as formas de prevenção e combate ao Aedes aegypti para conscientização das crianças.

“O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. É necessário que todos se mobilizem e colaborem com o trabalho dos agentes durante o ano, para mantermos a doença controlada em nossa cidade”, comenta a chefe da Divisão de Vigilância Ambiental, Samara Del Pino Fernandes.

Ação especial em Simonsen

No dia 24 de março, as agentes de Informação, Educação e Comunicação da Vigilância Ambiental realizarão uma ação específica nas escolas de Simonsen, onde orientarão sobre a eliminação de criadouros com entrega de sacos de lixo para que as crianças recolham de suas casas todos os recipientes que possam acumular água. No dia seguinte, 25 de março, haverá a troca dos criadouros por brindes, na praça do distrito.

Mutirões em Votuporanga

Além da Semana de Mobilização, em Votuporanga, os bairros com maior número de notificações receberão os agentes de saúde aos sábados, iniciando já neste dia 18 de março e seguindo também pelos próximos sábados (25/3, 15/4 e 29/4), das 7h às 13h, realizando vistorias nos quintais eliminando os criadouros do mosquito.

O trabalho de prevenção segue em andamento pela Prefeitura durante todo o ano, no entanto, é necessário também conscientização e colaboração de toda comunidade.

As principais medidas de prevenção são:

– Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

– Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

– Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

– Eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja melhor ajustado ao vaso.

Ao apresentar os sinais e sintomas, como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, é importante procurar uma unidade básica de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.