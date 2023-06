Votuporanga oferece 60 vagas para quatro cursos de capacitação gratuitos; veja a lista

Serviço é oferecido pela prefeitura em parceria com o Sest Senat; aulas estão previstas para começar em julho.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba

A Prefeitura de Votuporanga (SP), em parceria com o Sest Senat, está com inscrições abertas para 60 vagas em quatro cursos gratuitos diferentes (veja a lista abaixo).

São capacitações para trabalho em vários setores da economia, relacionados ao transporte. As aulas estão previstas para começar em julho.

As inscrições podem ser feitas no Sest Senat, que fica na Rua Copacabana, número 4722, no bairro Parque Santa Felícia.

De segunda a quinta-feira, o atendimento é das 7h às 18h30, de sexta-feira, das 7h às 17h30 e sábado das 7h às 11h30. Para mais informações, basta acessar o site da prefeitura.

Veja a lista de cursos:

Operador de Mini-carregadeira: 10 vagas;;

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado: 10 vagas

Encarregado de Expedição: 20 vagas;

Capacitação de Monitor de Transporte Escolar: 20 vagas.