Votuporanga manterá regras da fase de transição no feriado de Tiradentes

Apesar da onda de feriados antecipados no Estado e na capital paulista no mês passado, o feriado nacional de Tiradentes – programado para esta quarta-feira (21) – está mantido em Votuporanga/SP, que não aderiu ao movimento. A “fase de transição” do Plano SP segue em vigor, desta forma nem o Governo do Estado, nem a Prefeitura decidiram suspender as atividades comerciais.

De acordo com comunicado da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos não irão abrir, mesmo em cidades que tenham adiantado feriados. A entidade reforça o pedido de “de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços.”

Já a Prefeitura informou em nota que serviços de urgência e emergência serão mantidos, como o atendimento no Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Central de Atendimento Covid junto da UPA 24 horas (para pessoas com sintomas gripais), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

O comércio em geral deve trabalhar parcialmente, já os supermercados devem operar das 7h às 18h.