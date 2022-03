Votuporanga lidera quadro de medalhas no 1º Torneio Regional de Natação

Etapa do Campeonato Regional Pré-Mirim à Sênior ocorreu no último sábado, no Conjunto Aquático Esportivo Savério Maranho.

Uma manhã de sol no último sábado (19.mar), aqueceu as águas do Complexo Parque Aquático Esportivo Savério Maranho, na zona norte de Votuporanga/SP, e deixou o clima propício para a disputa do 1º Torneio Regional Pré Mirim à Sênior de Natação. No total, 200 atletas de sete equipes – da 4ª Delegacia Regional da FAP (Federação Aquática Paulista) – participaram desta etapa do campeonato.