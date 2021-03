Votuporanga libera atendimento presencial em supermercados e similares nesta sexta e sábado 

Medida de caráter excepcional considerou estabelecimentos essenciais da cadeia de abastecimento; atendimento será das 6h às 22h e terá restrições como entrada de apenas um por família.

Considerando a necessidade emergencial de abastecimento da população, após dias de portas fechadas, hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, armazéns, padarias, peixarias, açougues, quitandas, hortifrutis e rotisserias poderão realizar atendimento presencial com restrições nesta sexta-feira (26) e sábado (27), das 6h às 22h em Votuporanga. O consumo no local continua vedado.

A medida de caráter excepcional considerou os estabelecimentos essenciais da cadeia de abastecimento e segue orientação do Governador do Estado de São Paulo, João Dória, em pronunciamento nesta semana.

O Decreto 13.206 contendo a medida foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quinta. A determinação é que os estabelecimentos não permitam a entrada de mais do que uma pessoa por família, orientando-se que que não levem crianças. Outras medidas que deverão ser cumpridas são ocupação interna reduzida a 40%, distanciamento de dois metros, disponibilização de álcool gel 70% na entrada e também na área interna e higienização de carrinhos e cestas.

Os estabelecimentos também foram orientados a manter o máximo possível de seus caixas disponibilizados para atendimento ao público com a finalidade de evitar aglomerações e garantir a rápida circulação de pessoas, cumprindo com todas as normas sanitárias de contenção à Covid-19.

Dois funcionários deverão ser disponibilizados para organização das filas formadas na área externa e um para fiscalização da área interna. Fiscais da Prefeitura percorrerão os estabelecimentos para fazer com que as medidas sejam cumpridas.

O Decreto também permite o deslocamento da população nas ruas apenas para se dirigirem a estes estabelecimentos.