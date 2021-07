Votuporanga integra o Programa Rotas Rurais

Parceria entre Governo Estadual e Google mapeará estradas rurais.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, já aderiu ao Programa Rotas Rurais, uma parceria inédita entre o Governo de São Paulo e o Google para mapear estradas rurais e criar endereços digitais para cerca de 340 mil propriedades agrícolas espalhadas pelos municípios do interior do Estado.

A adesão de Votuporanga ao programa aconteceu em maio deste ano, tendo sido um dos primeiros municípios a formalizar a participação. Para tanto, em junho, foi encaminhado ao IEA – Instituto de Economia Agrícola do Estado, o Plano de Trabalho de Votuporanga, devidamente assinado pelo prefeito Jorge Seba. “Tão logo tomamos conhecimento do Rotas Rurais, encarregamos nossa assessoria de providenciar a nossa adesão, já que este programa permitirá que os moradores de propriedades agrícolas tenham acesso a serviços públicos fundamentais, como Saúde e Segurança”, diz Seba.

O prefeito salienta que “o projeto é uma parceria com o Google e possibilitará mapear as estradas rurais, que passarão a ter um endereço digital, permitindo sua localização imediata, facilitando o atendimento de viaturas policiais, bombeiros e ambulâncias”, concluiu. O endereçamento digital das propriedades rurais será possível graças a tecnologia Plus Codes, ferramenta criada pelo Google, que converte coordenadas de latitude e longitude fornecidas por satélite em códigos curtos, semelhantes aos códigos postais.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, “por meio de mecanismos técnicos, poderemos incentivar o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao campo, beneficiando desde o pequeno produtor rural até o agronegócio como um todo”, afirma. De acordo com Beleza, “o georreferenciamento das áreas rurais vai contemplar as áreas de segurança, mobilidade, conectividade, preservação ambiental, saneamento, entre outras diretivas”, conclui. Outro município que estará adotando o Rotas Rurais é Fernandópolis, que deverá anunciar oficialmente sua adesão neste sábado (24), durante visita do vice-governador Rodrigo Garcia.