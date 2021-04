Votuporanga inaugura Hospital de Campanha com 23 leitos Covid-19

Unidade de saúde foi construída em menos de dez dias, com recursos do município e da iniciativa privada; além dos leitos de suporte respiratório, conta com estrutura para hemodiálise.

Diante do agravamento da pandemia do coronavírus e do recrudescimento no número de infectados, Votuporanga/SP inaugurou nesta segunda-feira (5), um Hospital de Campanha construído em menos de dez dias. Espaço conta com 23 leitos de suporte respiratório, além de suporte para hemodiálise aos pacientes graves da Covid-19.

Uma cerimônia ecumênica, envolvendo representantes das comunidades evangélicas, católica e espírita, marcou o início dos atendimentos. A unidade construída em uma área cedida pela Santa Casa é fruto de uma parceria entre prefeitura, empresas privadas e auxílio do Estado no custeio de alguns equipamentos.

De acordo com a Prefeitura, a montagem do hospital foi um pedido feito pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 ao governo municipal e busca atender a demanda de suporte de atendimento aos pacientes graves. Com o início das atividades, o Centro de Atendimento à Covid-19, montado ao lado da UPA, manterá o atendimento inicial, além dos casos leves e moderados. “Aqueles que precisarem de leitos com ventilação mecânica, que são os respiradores, serão transferidos para o Hospital de Campanha até conseguirem vaga em UTI pelo sistema Cross”, explicou Ivonete Félix, secretária da Saúde.

Na última quinta-feira (1º), o Hospital de Campanha recebeu a visita da Diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS) de São José do Rio Preto/SP, Silvia Elisabeth Forti Storti.

Já no final de semana, equipes de profissionais de saúde e de sanitização prepararam o espaço para receber os pacientes que necessitam do atendimento. Este é o primeiro Hospital de Campanha construído com recursos próprios do município em parceria com iniciativa privada na região de Rio Preto.

A Prefeitura de Votuporanga não divulgou, até o momento, a relação de empresas colaboradoras com o projeto, mas uma fonte entregou ao Diário de Votuporanga uma relação de organizações parceiras do Hospital de Campanha: Atraente Móveis, Espumarão Colchões, Facchini, Galego, Frango Rico, Agromec, HSA, Soberana, Astra Turismo, Supermercados Muffato, Cantóia Figueiredo, Garfus Restaurantes, Cenemed, Votubox, Zezinho Calhas, o empresário Fernando Maciel e a médica Dra. Mariana Ruche.

A secretária de Saúde de Votuporanga, usou sua fala na inauguração para agradecer: “Agradecemos imensamente a Santa Casa que nos apoia nesse sentido, favorecendo com esse espaço para a construção dessa unidade de saúde, ao Governo do Estado, que também não mediu esforços em nos atender para o custeio desse serviço e a sociedade civil que se solidarizou com a proposta e uniu esforços para que pudesse ser viável, em um tempo tão curto. Toda essa estrutura foi pensada em melhor atender nossos pacientes. A palavra que nos move nesse espaço é: esperança”, disse Ivonete Félix do Nascimento.