Votuporanga inaugura 1º anel viário nesta quinta-feira 

Obra interliga as avenidas Prefeito Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira na zona norte de Votuporanga. Inauguração ocorre às 17h e local terá tráfego liberado.

A Prefeitura de Votuporanga/SP entrega na tarde desta quinta-feira (22.set), o primeiro anel viário construído no munícipio, e que interligará as avenidas Prefeito Mário Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira na zona norte. Obra era para ter sido entregue no início do mês, mas teve data adiada em decorrência de atraso por furto de fiação da iluminação pública na região.

Além do prolongamento da avenida, a obra contempla um novo acesso ao Terminal Rodoviário com duas novas ruas que foram pavimentadas entre o trecho de interligação das avenidas e a rodoviária, uma delas para uso exclusivo de ônibus que seguirá direto para as plataformas e a outra para acessar o estacionamento do terminal.

Recentemente, Jorge Seba comentou a obra que visa melhorar a mobilidade urbana. “Essa é uma obra emblemática para a cidade porque faz parte do nosso anel viário. Quando estive como secretário de Planejamento, na elaboração do Plano Diretor, projetamos esse anel viário e aquela obra faz parte dele. Vamos transformar toda aquela região”, pontuou o prefeito.

A cerimônia de entrega está programada para às 17h, inclusive, com a liberação do tráfego no local.