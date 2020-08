Votuporanga ganhou hoje o Eco Posto 27

Desde as 6h deste sábado (15), Votuporanga conta com um novo posto para abastecimento de combustíveis. O Eco Posto 27 está localizado na rua Pernambuco, nº 2275, esquina com a rua Manoel Jacinto Muniz, no bairro Vila Muniz, uma das mais importantes ruas comerciais da cidade.

Segundo os proprietários do Eco Posto 27, a cidade possui bons postos de combustíveis, mas aquele “cantinho” estava desprovido deste serviço. “Nosso objetivo é oferecer combustíveis de qualidade e por um bom preço. A população anseia por isso!”

“Não faremos uma festa de inauguração, a quarentena, com suas normas de saúde devem ser respeitadas e, além disso, somos solidários aos familiares e amigos das mais de 50 vítimas do Covid 19 em nosso município. Não é fácil abrir um empreendimento nesse período, mas acreditamos que em breve haverá uma vacina e as rotinas voltarão ao normal”.

“Por esse motivo, a loja de conveniência, a Eco Point, não estrará em pleno funcionamento, mas se Deus quiser, em breve as pessoas poderão desfrutar de um ambiente muito agradável para tomar um café, uma cerveja, fazer um lanche, bater um papo e desfrutar de um happy hour gostoso com os amigos”.

“Montamos uma equipe de colaboradores com muito carinho e com exceção a um deles, todos estavam desempregados. Estamos felizes por gerar alguns empregos nesse período em que tantas pessoas precisam deles”.

Indagados se encontraram dificuldades para abrir o Eco Posto e se pensaram em desistir do empreendimento, os proprietários disseram: “Dificuldades sim, desistir nunca, pois antes mesmo de adquirir o terreno para desenvolver o projeto, obtivemos junto a Prefeitura Municipal a Declaração de Uso de Solo que nos permitiu tocar a ideia pra frente. Na verdade, tivemos apoio da população, mas houve a oposição de um número inexpressivo de pessoas, liderado inicialmente por um conhecido munícipe da cidade, mas por não ser fundamentada, a ação não obteve êxito e foram penalizados no âmbito judicial”.

Independentemente desse contratempo que atrasou por mais de um ano a inauguração do Eco Posto 27, sabemos que a grande maioria dos moradores do entorno do nosso Posto, incluindo comerciantes, ficaram muitos felizes com a nossa chegada e já estão colhendo frutos, entre eles, destaque para uma farmácia, uma quitanda; salão de cabelereiro e uma gráfica que assumiu todos os nossos impressos. Até um pet shop foi aberto recentemente bem na nossa frente. Viemos para somar, valorizamos aquele cantinho da cidade” e o Posto ficou muito bonito, disseram.

Os clientes que se cadastrarem no Eco Posto 27 terão descontos especiais.

O Eco Posto 27 abre suas portas neste sábado e toda a população será muito bem vinda e tratada com muito carinho, concluem os sócios-proprietários Edinho Genari e Lucas Moreti.