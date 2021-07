Votuporanga ganha o Velório Sagrado Coração

Foi aberto oficialmente na tarde da ultima sexta-feira (22) o Velório Sagrado Coração. O empreendimento, montado na Avenida Republica do Líbano e que fica a 100 metros do Velório Municipal, pertence a tradicional Funerária Sagrado Coração que pertence a Antonio Carlos Roma.

A abertura oficial do Velório contou com a presença do prefeito Jorge Seba e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari. Segundo Roma, o momento atual de pandemia não permitiu que fosse realizada uma cerimonia a altura do empreendimento, mas foram seguidas todas as regras sanitárias.

O projeto arquitetônico, que leva a assinatura da arquiteta Katia Marciano, tem 250 metros quadrados de construção, possui duas amplas salas de velórios, ambiente privado para familiares, áreas de café e de convivência externa, além de ser todo climatizado.

Sagrado Coração

A Funerária Sagrado Coração foi fundada em 1967 por Olindo Roma. Em 1978, com o seu falecimento, o seu filho Antonio Carlos Roma, que na época tinha 20 anos, assumiu o controle da empresa. A Sagrado Coração, além de Votuporanga, possui outra Funerária na cidade de Fernandópolis.

Rominha como é conhecido disse que o novo Velório foi pensado para dar conforto e privacidade às familias. Uma das novidades será o velório virtual. Câmeras de vídeo transmitirão as cerimônias fúnebres ao vivo. A tecnologia permite que parentes residam em outras localidades possam acompanhar e sentir a emoção, como se estivessem presentes. “Nesta época de pandemia foi uma maneira que encontramos de permitir que as pessoas tenha acesso ao local e assim, por meio de mensagens transmitir conforto aos familaires, num momento tão delicado”. Rominha explica ainda que a cerimônia só será trasmitida com expressa autorização da família; para acessar o serviço on line é disponibilizada uma senha com um link, que é repassada pela própria família, somente para aqueles que forem escolhidos.

O Velório Sagrado Coração, que já se encontra preparado para atendimento, fica na Avenida República do Líbano, 1722 – próximo ao Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.

Velório Sagrado Coração – Av. República do Líbano, 1722 – fone:- (17) 3421-6271