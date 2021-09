Votuporanga ganha o LA Hotel

Um verdadeiro cartão postal para a cidade; uma referência para a toda a região

Inaugurado na última sexta-feira (17) o LA Hotel Votuporanga. O empreendimento, vai de encontro a qualquer outro desafio no mundo dos negócios realizados pela família Bressan e trouxe um novo horizonte para o município.

O LA Hotel Votuporanga é como um presente para os moradores desta cidade. Os idealizadores poderiam ter escolhido demolir toda a história ao colocar neste espaço qualquer outro empreendimento. Mas não, eles tiveram o cuidado e a coragem de eternizar esse que é considerado um patrimônio votuporanguense, dando uma roupagem inovadora, moderna e acolhedora.

O LA Hotel Votuporanga faz parte de um projeto de restauração arquitetônico conhecido como Retrofit, que aperfeiçoa e personaliza trechos da história do local para construir o novo. O LA Hotel pertence ao casal Luiz Bressan e Áurea Scaramuzza e suas filhas Mariana e Marina.

São 63 apartamentos personalizados e equipados com diferencial digno da grandiosidade, comprometimento e cuidado que a família Bressan teve ao aceitar esse desafio.

Uma curiosidade que se pode adiantar sobre o espaço é que ele possui isolamento acústico nos quartos para melhor comodidade do hóspede. No quesito decoração, são mais de 200 quadros de autoria de Áurea Scaramuzza, bem como objetos e fotos do antigo hotel que foram guardados durante a obra e integram de forma criativa o local. O passado e presente construindo uma nova identidade.

NA inauguração foram anotadas as presenças do deputado Carlos Pignatari que estava acompanhado da esposa Marli Beneduzzi Pignatari, do prefeito Jorge Seba, dos vereadores Daniel David e Rodrigo Beleza, da secretária da Cultura, Janaína Silva, do ex-prefeito Júnior Marão, do presidente da Unifev, Celso Penha Vasconcelos que estava com a esposa Andréa Penha Vasconcelos, do presidente da ACV (Associação Comercial) – Carlos Eduardo Ramalho Matta – , imprensa, familiares e convidados.

O LA Hotel Votuporanga está localizado no centro da cidade, na Rua Tietê 3421. O atendimento ao público inicia na segunda (20). Para mais informações: (17) 3422-6474.