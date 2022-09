Votuporanga ganha o Empório do Vinho

Iniciativa de Claudinei Garofano Pereira e seu filho Matheus, a casa especializada em vinhos foi inaugurada na última semana, na zona sul da cidade.

Inaugurada na noite da última sexta-feira (02) uma casa especializada em vinhos. Iniciativa de Claudinei Garofano Pereira e seu filho Matheus, que enxergaram que em Votuporanga havia espaço para esse nicho de mercado bem segmentado. Mas essa história de pai e filho com os vinhos vem de longe. Claudinei, que sempre manteve constantes viagens ao sul do país por ser caminhoneiro, sempre teve a incumbência de trazer encomendas para os amigos e familiares já que passava na frente das melhores vinícolas do país. E assim, de viagem em viagem que eles criaram uma clientela fiel de apreciadores dos melhores vinhos nacionais e importados.

Das pequenas entregas, passaram também a fornecer o precioso líquido para restaurantes, tanto de Votuporanga como também da região.

Agora eles enxergaram e a necessidade de abrir um local para que mais pessoas tenham acesso aos produtos que, além de poderem realizar degustação, podem também ter acesso aos melhores vinhos a preços convidativos, já que saem das vinícolas diretamente para as mesas dos consumidores.

E assim nasceu o Empório do Vinho, uma empresa, que foi montada na residência da família que fica na Rua Maria de Freitas Leite, zona Sul da cidade.

Na última sexta-feira eles recepcionaram amigos, clientes e familiares para comemorarem e brindarem juntos essa nova conquista.