Votuporanga ganha no mesmo espaço Korea Burguer e Restaurante Alho & Sal

Aberta nesta semana na Rua Alagoas entre a Amazonas e Pernambuco mais duas opções de gastronomia, a hamburgueria Korea Burger e uma filial do Restaurante Alho & Sal.

A hamburgueria atende no período noturno e o restaurante, o já tradicional Alho & Sal da avenida Vale do Sol, abriu essa filial, que atende por quilo somente no horário do almoço.

E foi nesta quarta-feira que os diretores da Casa realizaram uma inauguração entre amigos familiares e imprensa, que puderam saborear o cardápio variado da Korea Burguer. Já na quinta, o restaurante Alho & Sal, que já possui know-how na área, abriu suas portas e o sucesso foi imediato.

KOREA BURGUER

A marca, que já é sucesso nas cidades Jales, Fernandópolis e Estre D` Oeste” apostou no lanche confeccionado de maneira artesanal. Segundo um dos diretores, “A paixão pelo hambúrguer, despertou a vontade de criar e aprimorar receitas em busca da perfeição. Hoje o hambúrguer, pão, bacon e os molhos são feitos na casa com receitas próprias. Tendo um sabor diferenciado de qualquer outro lugar – o melhor hambúrguer angus!”

RESTAURANTE ALHO & SAL

Tradicional Casa da avenida Vale do Sol, agora com essa filial, pretende manter sua experiência na comida caseira e marmitex delivery. O novo restaurante da Rua Alagoas já esta atendendo das 11h as 15h diariamente.

A nova empresa é uma iniciativa dos empresários gastronômicos Leandro Moreira, Marcos Carvalho e Alexandre Medeiro.

Acompanhe as fotos: