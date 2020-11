A partir das 9h será inaugurada na av. Wilson Foz, 4978 – Bairro San Remo 0, a loja Saran Shop. Sob a direção do casal Edmo dos Santos Saran e Edinéia Aparecida Furtado, a nova loja física da empresa, que opera há 10 anos com vendas virtuais, realiza uma promoção de inauguração neste sábado, de 10% de descontos nas vendas de brinquedos, decoração e utilidades domésticas. A cerimônia de inauguração está marcada para as 9h. Maiores informações pelos fones: 3046-8508 e 99792 8008.