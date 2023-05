Votuporanga ganha concessionária Jeep

Já se encontra em funcionamento a concessionária para Votuporanga e região dos veículos da marca Jeep. A Allma Jeep se encontra instalada em prédio próprio, construído de acordo com o que existe de mais funcional e moderno, fica na avenida Angelo Bimbato, 3296, na frente do Parque da Cultura.

A Allma Jeep, de acordo com o gerente Hevandro Branquinho, é uma concessionária que atua no mercado de vendas de veículos novos das marcas Jeep, Chrysler, Dodge e RAM. “No ramo de seminovos, trabalhamos com veículos de todas as marcas. Nosso time de especialistas é capacitado para entregar todos os automóveis em perfeitas condições de segurança e qualidade, sempre com as peças e assessórios originais que você confia. Das grandes marcas, temos a tradição. E dos 20 anos no mercado em São José do Rio Preto, temos a experiência necessária que garante o melhor custo-benefício aos nossos clientes. Oferecemos um atendimento totalmente focado para encontrar o veículo que cabe nos seus sonhos. Serviço com responsabilidade e comprometimento para proporcionar bons momentos, além de bons negócios.”