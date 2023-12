Votuporanga ganha a TOQUE SANTO, loja de artigos religiosos e decoração

Iniciativa da advogada Tatiane Saraiva, foi inaugurada no último dia 15, às 9h, a loja física TOQUE SANTO. Tatiane preparou o espaço com toques especiais de amor, carinho e fé.

Tatiane conta sobre como surgiu a TOQUE SANTO. “A certa de 2 ano despertou em mim o desejo de ter algo a mais na minha vida, algo que somasse no meu dia a dia e nas minhas atividades. E desde então comecei a rezar e tentar identificar o que seria este algo a mais. Foi quando em setembro de 2022, enquanto eu servia em um encontro da igreja, me veio a moção, o despertar para os artigos religiosos, que é algo que sempre gostei demais, comungo e vivo por meio da minha fé e religião, que é o Catolicismo. Passei a estudar e a compreender o negócio, até que eu pudesse de fato concretizá-lo, surgindo-se, assim, a TOQUE SANTO, que é uma loja de artigos religiosos e de decoração cuja missão é evangelizar através dos nossos produtos.”

Na TOQUE SANTO é possível encontrar os mais diversos produtos religiosos, desde imagens, terços, velas, crucifixos, bíblias, até adornos, como pulseiras, escapulários, quadros decorativos, luminárias, castiçais, dentre outros.

Tatiane disse ainda que todos os produtos possuem significado religioso, de otimismo, positividade e fé, para que as pessoas possam se presentear e presentearem os seus entes queridos, amigos e familiares com toque de amor, carinho e fé.

A cerimônia de inauguração, que contou com as bençãos do Pe. Roberto Bocalete, estava repleta de amigos, familiares e clientes. Veja as fotos:

Tatiane Saraiva se inspirou em sua experiencia de religião e muita fé

Rua das Américas, 3254 – Jardim Bela Vista.

(17) 99677 3095

Acesse:

Facebook – toquesanto_ts