Votuporanga faz plantão de vacinação contra a Covid neste sábado 

Atendimento (adulto e infantil) ocorre das 8h às 16h, no Assary Clube de Campo.

Uma nova oportunidade para colocar a vacinação contra a Covid-19 em dia será oferecida aos votuporanguenses neste sábado (6.mar) através do plantão de atendimento das 8h às 16h que será realizado no posto de vacina montado pela Secretaria da Saúde no Assary Clube de Campo.

Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos que precisam completar ou iniciar o esquema de vacinação devem ir até o local. Além das primeiras, segundas doses e terceiras doses, também podem se imunizar com a segunda dose adicional pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais.

Vacinação contra a Covid-19

Crianças de 5 a 11 anos podem ser vacinadas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João.

A população com 12 anos pode ser vacinada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; e Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras. O Assary segue vacinando este público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15h – exceto plantões.