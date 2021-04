Votuporanga estima que 380 pessoas não tomaram a 2ª dose da vacina contra Covid-19

De acordo com a Secretaria da Saúde, profissionais das unidades efetuam busca ativa para localizar esses pacientes.

Votuporanga/SP que de acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira (14) aponta 10.821 infectados pelo Covid-19 e 273 mortes causadas pelo vírus, registra também 22.982 doses de imunizantes já aplicadas no município.

De acordo com o vacinômetro municipal, deste montante, 15.993 em 1ª dose e outras 6.989 em 2ª. No entanto, cerca de 380 votuporanguenses ainda não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, de acordo com levantamento Secretaria Municipal da Saúde. O atraso pode colocar em risco a eficácia dos imunizantes.

Ainda de acordo com a Pasta, “os dados podem ser menores tendo em vista que o abastecimento da informação no sistema das doses aplicadas pode não ocorrer diariamente”.

