Votuporanga estará presente na 17ª Conferencia Nacional da Saúde através do Conselho Municipal da Saúde – CMS de Votuporanga.

Com propostas feitas pela população da nossa cidade e região e que foram discutidas e consolidadas, quando das realizações das Conferencias Municipal, Regional e apresentadas na 9ª Conferencia Estadual da Saúde.

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro Dia”, a Conferencia será realizada de 02 a 05 de julho no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. O evento deverá reunir pessoas de todos os estados do Brasil para discutir, aprovar e deliberar as propostas que deverão ser contempladas no próximo ciclo de Planejamento da União e servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional da Saúde e Plano Plurianual 2024/2027. Durante a 17ª CNS os debates dos Eixos Temáticos incidirão separadamente e para cada Eixo haverá um Grupo Temático.

De acordo com o presidente do CMS Edson Crusca, que estara presente no evento,as Conferencias são muito importantes na defesa e fortalecimento do Sistema Único da Saúde – SUS, com políticas públicas que promova a saúde e qualidade de vidas dos Usuários do SUS.