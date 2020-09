Votuporanga está na fase amarela do Plano SP de flexibilização

O Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto (SP), que abrange mais de 100 municípios, incluindo o município de Votuporanga, subiu para a fase 3 – a amarela – do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena contra o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (4) pelo governo de São Paulo.

Na próxima sexta-feira (11) haverá outra avaliação apenas para regressão da fase. Uma nova reclassificação, que a DRS poderá subir de fase, será no dia 18 de setembro.

A fase 3 – a amarela – é considerada de flexibilização. Podem abrir as galerias, comércio em geral, serviços, bares, restaurantes e similares (com atendimento no local), salões de beleza e barbearias, academias. Estes locais podem funcionar com limite de capacidade, horário reduzido de oito horas e obedecer às regras de cada setor.

Um dos índices que faz a região subir ou cair de fase é a taxa de ocupação de leitos na UTI para a Covid-19. Neste quesito, todas regiões estão abaixo de 75%, porcentagem exigida para ficar na fase amarela. A DRS de Rio Preto se encontra nesta sexta-feira em 73,2%.