Votuporanga está fora da Copinha em 2024 

Sem representante dentro do campo, cidade também não será sede da competição de juniores que começa no dia 2 de janeiro e terá 128 equipes.

Votuporanga que fez sua melhor participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada 2022, em parceria com o Clube Atlético Votuporanguense, chegando até a terceira fase, inclusive, revelando atletas para o cenário profissional da modalidade, não aparece entre os 128 times que disputarão o torneio em 2024 – assim como ocorreu em 2023. O anúncio foi feito pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O torneio começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do mês – aniversário da capital paulista.

De Norte a Sul, de Leste a Oeste, todos os estados do Brasil estarão representados na Copinha 2024. Cada grupo é composto por quatro times, que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores avançam e, dali em diante, a competição funciona em formato mata-mata até a grande final, sempre em jogo único.

“O trabalho de base é vital para o crescimento do futebol brasileiro, é o que alimenta o nosso esporte. Lembrem sempre que a base tem o poder de sustentar a história do futebol brasileiro e deixar um rico legado às futuras gerações”, discursou o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Maior campeão com dez títulos em sua galeria, o Corinthians está no Grupo 10 com sede em Marília. Vencedor das duas últimas edições, o Palmeiras está na Chave 24, que será disputada em Barueri. O Santos jogará em Diadema, e o São Paulo ficará em Araraquara.

Veja os grupos da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior: