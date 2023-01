Votuporanga está com inscrições abertas para curso gratuito de Braile

Curso terá duração de cinco meses; saiba como se inscrever.

Votuporanga/SP está com inscrições abertas para um curso de Braile gratuito. São oferecidas 30 vagas para os interessados.

Segundo a prefeitura, os participantes aprenderão sobre a utilização da máquina, a identificação do alfabeto e como escrever no sistema Braile.

Serão ofertadas 30 vagas. O curso será semanal e terá a duração de cinco meses, totalizando 40 horas e no final o aluno receberá certificado. As aulas começam no dia 11 de janeiro no IDAV, que fica na Rua Dona Maria de Freitas Leite, n.º 2.704, bairro Cidade Nova.

Os interessados podem fazer as inscrições no setor da pessoa com deficiência na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo nº 3.771, centro ou através do link http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=253 . O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.