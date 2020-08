Votuporanga e região seguem na fase laranja do Plano SP

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 14, a 11ª atualização do Plano SP. Na atualização extraordinária – onde as regiões que estiverem em estado crítico podem regredir -, a DRS de Rio Preto se manteve na fase laranja.

De acordo com os dados disponibilizados pela Fundação Seade, nos últimos sete dias a região teve queda de 7,2% nas internações e aumento de 7,7% nos casos e 25,3% em óbitos. Com esses números a região fica enquadrada na fase amarela, porém, a Capacidade de Resposta do Sistema de Saúde continua no laranja (79,2% de ocupação de UTIs e 24,2 leitos para cada 100 mil habitantes).