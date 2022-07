Votuporanga e região entram em alerta para baixa umidade relativa do ar

Sem chuvas, municípios entraram em alerta do Inmet para baixa umidade relativa do ar; tempo seco e queimadas exigem atenção para evitar aumento de problemas respiratórios.

Nesta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de baixa umidade relativa do ar, oscilando entre 30% e 20% em várias partes do Brasil. Votuporanga é citada como uma das áreas consideradas críticas, o que requer atenção da população quanto a cuidados com a hidratação. Previsão do site Climatempo aponta para a possibilidade de a cidade registrar apenas 17% de umidade nesta quinta-feira (14) e no sábado (16). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), valores de umidade abaixo de 30% oferecem risco à saúde.

José Figueiredo, meteorologista do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) de Bauru, afirma que o inverno brasileiro é caracterizado pela ausência de chuvas. “É uma estação seca mesmo. Como não tem nuvens no céu, todo o calor volta para a atmosfera, o que reduz a umidade relativa do ar”.

O especialista descarta a possibilidade de chuvas para a região de Votuporanga mas diz que a chegada de uma frente fria no final de semana pode melhorar a qualidade do ar.

Umidade relativa do ar. O que é?

O quanto de água na forma de vapor existe na atmosfera no momento em relação ao total máximo que poderia existir, na temperatura observada. A umidade do ar é mais baixa, principalmente no final do inverno e início da primavera, no período da tarde, entre 12h e 16h.

A umidade fica mais alta:

Sempre que chove, devido à evaporação que ocorre posteriormente

Em áreas florestadas ou próximas aos rios ou represa

Quando a temperatura diminui (orvalho)

Problemas decorrentes da baixa umidade do ar:

Complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas

Sangramento pelo nariz

Ressecamento da pele

Irritação dos olhos

Eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos

Aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas

Escala

Acima de 30%: os níveis são considerados aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre 21 e 30% – Estado de Atenção

Evite exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h; umidifique o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.; Sempre que possível, permaneça em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.; consuma água à vontade.

Entre 12 e 20% – Estado de Alerta

Observe as recomendações do estado de atenção; suprima exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h; evite aglomerações em ambientes fechados; use soro fisiológico para olhos e narinas.

Abaixo de 12% – Estado de Emergência

Observe as recomendações para os estados de atenção e de alerta; interrompa qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h, como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência, etc.; suspenda atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas, etc., entre 10h e 16h; durante as tardes, mantenha com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais, etc.

*Com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas