Votuporanga é reconhecida como Capital Cultural

Selecionado para receber a Virada SP Online, Município passa a integrar a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo.

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo informa que Votuporanga foi selecionada com outros 15 municípios paulistas no Programa “Juntos pela Cultura 2020”, por meio da Chamada Pública, para receber a Virada SP Online. O evento é uma maratona cultural realizada de um dia para o outro, com apresentações online de linguagens variadas, executadas por artistas e grupos de relevância no cenário cultural local, regional, nacional e internacional.

Os escolhidos são: Araçatuba, Batatais, Bauru, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Indaiatuba, Itapetininga, Marília, Mauá, Peruíbe, Presidente Prudente, Rio Grande da Serra, Santa Bárbara d’Oeste, São José do Rio Preto, Sertãozinho e Votuporanga.

Cada município selecionado foi reconhecido como Capital Cultural e integrará a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo, constituída com chancelas atribuídas a municípios com forte atuação a favor das atividades culturais e artísticas.

A programação acontecerá a partir de novembro de 2020 até o primeiro trimestre de 2021 na Plataforma #CulturaEmCasa e em redes sociais relacionadas. Entre os objetivos, estão:

– Criar condições para o acesso ampliado da população a bens e processos artístico-culturais.

– Criar condições para a ampla difusão da produção artística dos municípios selecionados.

– Contribuir para o desenvolvimento e manutenção da cena cultural local.

– Criar oportunidades de geração de renda para profissionais do setor artístico-cultural.

– Contribuir para a formação do público e o incremento do repertório artístico-cultural.

– Promover impacto positivo para o desenvolvimento social, humano e econômico das regiões e municípios do Estado de São Paulo.

– Contemplar municípios com portes populacionais e econômicos diversificados.

– Promover a divulgação do município e sua cultura no ambiente digital.

Votuporanga participa da Virada Cultural desde 2015. Esta é a quinta vez e a primeira em formato virtual. Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Amigos da Arte os municípios selecionados serão apoiados com a direção e concepção do evento online, com programação cultural exclusiva, e a difusão virtual de todas as atividades das edições da Virada SP Online.

O valor total do apoio viabilizado por meio desta Chamada é de até R$ 2.4milhões. Cada edição da Virada SP Online receberá o apoio através do financiamento de atividades e atrações culturais, produção, comunicação, entre outros itens, no valor total de até R$ 150mil. Do apoio total de cada edição, serão destinados até R$ 30mil para atividades de arte e cultura locais.

A escolha pelos 16 municípios pela comissão de seleção considerou o investimento em atividades artísticas e culturais, incentivo à ampliação do acesso da população e valorização da produção cultural local pelo município, além do potencial de impacto da proposta considerando o fortalecimento da produção cultural local e a formação de público.