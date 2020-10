Votuporanga é eleita como representante no Sistema Estadual de Museus

O SISEM congrega e articula o setor museológico em cada região administrativa.

O Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP), instância da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, divulgou a lista dos eleitos para as Representações Regionais para o biênio 2020-2022.

Votuporanga foi eleita como suplente da Região Administrativa de São José do Rio Preto, e será representada pela servidora Marinês da Silva Manhani de Lima, da Secretaria da Cultura e Turismo.

A eleição foi realizada de forma online, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), entre os dias 21 de setembro e 02 de outubro. Foram eleitos 31 representantes regionais titulares e 30 suplentes.

Os representantes regionais atuam no debate sobre os objetivos estratégicos para o setor museológico paulista e na mobilização e articulação das diferentes regiões do Estado.

O Sistema Estadual de Museus congrega e articula os museus paulistas, com o objetivo de promover a qualificação e o fortalecimento institucional em favor da preservação, pesquisa e difusão do acervo museológico do Estado. Em seu último mapeamento, realizado no ano de 2010, foram listadas 415 instituições museológicas públicas e privadas, distribuídas em 190 municípios do Estado.

O SISEM-SP se estrutura em torno de premissas de parceria e responsabilidades compartilhadas, em que as ações previstas para cada região administrativa são concebidas levando-se em conta o contexto, as demandas e as potencialidades locais. Ao todo, o sistema atua em cinco linhas de ação principais: articulação, apoio técnico, comunicação, formação e fomento.